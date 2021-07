Inzidenz steuert in Mannheim auf die 10 zu

Mit neun weiteren Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim am Mittwoch im Vergleich zum Vortag auf 9,7 gestiegen. Am Dienstag lag der Wert – bezogen auf die täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen – bei 8,4. Auch im Wochenvergleich steigt der Wert: Am Mittwoch vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 8,7. Zuletzt lag die Inzidenz in Mannheim vor rund einem Monat höher. Am 24. Juni lag der Wert bei ebenfalls bei 9,7. Am 19. Juni wurden mit zehn Infizierten zuletzt mehr neue Fälle gemeldet. In der Quadratestadt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie 16 415 bestätigte Infizierte gemeldet. kpl

