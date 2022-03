Inzidenz steigt weiter leicht

Dem Gesundheitsamt wurden am Dienstag 885 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet – damit steigt die Inzidenz wieder leicht an. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut jetzt bei 1970,5. Insgesamt sind in Mannheim fast 77 000 Infektionen seit Beginn der Pandemie registriert, derzeit sind 11 709 akut. Unterdessen können alle, die sich noch impfen lassen wollen, das auch im Impfbus der Stadt tun. Er hält diesen Mittwoch von 12 bis 18 Uhr vor dem Edeka-Center in der Seckenheimer Landstraße 246 in Neuostheim, am Donnerstag von 12 bis 18 Uhr am Marktkauf im Wohlgelegen. lok

