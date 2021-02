Mannheim. Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis zum Freitagnachmittag (Stand: 16 Uhr) weitere 53 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 10.681.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) steigt damit weiter an - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen. Aktuell liegt sie bei 67,3; am Donnerstag lag sie bei 60,5.

Trotz einer höheren Inzidenz als 50 nach sieben Tagen in Folge verzichtet die Stadt Mannheim derzeit auf eine erneute nächtliche Ausgangssperre.

Bislang gelten in Mannheim 9944 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 484 akute Infektionsfälle.

Stand der Entwicklung der Virusvarianten

Derzeit sind in Mannheim 96 Infektionen mit Virusvarianten erfasst. Laut Stadtverwaltung ist hiervon in 59 Fällen die Virusvariante B.1.1.7. nachgewiesen, die vorwiegend in Großbritannien aufgetreten ist und bei der es Hinweise darauf gibt, dass eine Infektion mit einer höheren Viruslast einhergeht, die Variante infektiöser ist und eine höhere Reproduktionszahl aufweist. Bei den anderen Mutationen erfolgt eine weitergehende Diagnostik zur Bestimmung der konkreten Variante der Mutation, was mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.