Inzidenz steigt weiter auf 310,0

951 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Mannheimer Gesundheitsamt in der zurückliegenden Woche registriert. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle, die seit Pandemie-Ausbruch in Mannheim registriert wurden, auf insgesamt 102 581. Akut infiziert sind mit Stand vom Freitag 946 Menschen. 101 149 Menschen gelten damit mit Stand Freitag als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt nach wie vor bei 486. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim gibt das Landesgesundheitsamt mit 310,0 an. In der Vorwoche lag die Inzidenz noch bei 282,5. Die Hospitalisierungsinzidenz im Land beläuft sich auf 1,9 (Vorwoche 2,0).

Wegen der weniger verlässlichen und nicht mehr durchgängig erhältlichen Zahlen hat der „MM“ seine tägliche Corona-Grafik abgeschafft und durch eine wöchentliche in überarbeiteter Form ersetzt. Die Mannheim-Zahlen werden um die Hospitalisierungsrate in Baden-Württemberg ergänzt. kur