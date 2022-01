Inzidenz steigt weiter an

Die Mannheimer Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen. Das Landesgesundheitsamt weist sie am Sonntag mit 656,7 aus (Samstag 618,3). Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 212 weitere nachgewiesene Fälle (Samstag 164). Insgesamt hatten sich innerhalb einer Woche in Mannheim 2034 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle lag bei 34 166. In Mannheim sind seit Beginn der Corona-Aufzeichnungen 414 mit oder an Corona verstorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit einigen Monaten meldet das Mannheimer Gesundheitsamt über das Wochenende keine aktuellen Neuinfektionen mehr. Grund dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr ausschlaggebend für Verschärfungen oder Lockerungen der Regeln ist. Seitdem erscheint montags auch nicht mehr die „MM“-Grafik mit den Mannheimer Corona-Zahlen. Die Inzidenz für ganz Baden-Württemberg lag am Sonntag bei 545,8 (Samstag 538,9). red