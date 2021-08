Inzidenz steigt weiter

Dem Gesundheitsamt wurden am Samstag bis 16 Uhr neun weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet, ebenso viele waren es am Sonntag bis 16 Uhr. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim hat sich über das Wochenende deshalb auf insgesamt 16 542 erhöht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ebenfalls gestiegen und hat die Marke von 30 überschritten. Nach den von der Stadt veröffentlichten Zahlen lag sie am Sonntag bei 31,2. Das Landesgesundheitsamt allerdings meldete am Sonntag für Mannheim eine Inzidenz von 35,1. Sollte der Wert fünf Tage in Folge, also bis einschließlich Donnerstag, über 35 verharren, gelten ab Freitag in der Stadt strengere Corona-Regeln.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 16.049 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 189 akute Infektionsfälle. Das Gesundheitsamt appelliert auch weiterhin an die Bürgerinnen und Bürger, sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen.

Sollte ein Selbsttest durchgeführt worden sein, und ein positives Ergebnis vorliegen, besteht die Verpflichtung, unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchführen zu lassen. Ein PCR-Test kann nach vorheriger Rücksprache in einer niedergelassenen Praxis, in einer Schwerpunktpraxis oder einem Testzentrum mit PCR-Testangebot erfolgen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses besteht entsprechend der Vorgabe des Landes die Empfehlung, sich in häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden. Damit wird aktiv geholfen, eventuelle Infektionsketten mit einer Weiterverbreitung des Virus zu unterbrechen. Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, muss man sich unverzüglich in häusliche Absonderung begeben. abo/cs

