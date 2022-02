Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Wochenende mit insgesamt 1330 neuen Fällen (547 am Samstag, 783 am Sonntag) auf 1824,5 gestiegen und liegt damit leicht über dem Wert vom Freitag (1813,2). Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Samstag lag der Wert mit 1766,8 etwas niedriger. Mittlerweile wurden insgesamt 57 034 Menschen in Mannheim positiv getestet. Es sind in den vergangenen beiden Tagen keine weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, wie aus den Landeszahlen hervorgeht. Die Stadt meldet am Wochenende keine Zahlen, weshalb am Montag auch die gewohnte „MM“-Grafik nicht erscheint. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim noch bei 2031,5. Gesunken ist sie innerhalb von sieben Tagen auch in Baden-Württemberg, von 1615,3 auf 1434,1. bhr

