Inzidenz steigt auf 421,4

Eine Person ist in der zurückliegenden Woche in Mannheim an oder mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus der Statistik hervor, die die Stadt Mannheim am Freitag veröffentlicht hat. Demnach steigt die Zahl auf 519 Verstorbene seit Beginn der Pandemie. Neu angesteckt haben sich seit dem Freitag der Vorwoche 1311 Personen. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf 124 325. Davon sind 850 Menschen akut infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts (LGA) am Freitag bei 421,4 für den Stadtkreis Mannheim. Die Hospitalisierungsinzidenz des Landes Baden-Württemberg betrug 7,4. kur

