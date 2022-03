Inzidenz sinkt unter 2000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist ein gutes Stück und damit unter den Wert von 2000 gefallen. Sie liegt laut Landesgesundheitsamt jetzt bei 1992,1 – die landesweite Inzidenz für Baden-Württemberg mit 1927,1 liegt mittlerweile nur noch knapp darunter. Den Höchstwert verzeichnete am Donnerstag der Landkreis Sigmaringen mit 3166,2, am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigsburg mit 951,8. Am Donnerstag meldete das Mannheimer Gesundheitsamt 896 weitere Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus – insgesamt sind damit fast 73 000 nachgewiesen und mehr als 11 000 akut.

Impfbus auf dem Marktplatz

Wer sich noch impfen lassen möchte, kann das in den kommenden Tagen spontan bei den mobilen Angeboten vor Ort tun. So hält der Impfbus am Freitag, 18. März, von 12 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in G 1. Am Samstag wartet er ebenfalls von 12 bis 18 Uhr vor dem Kurpfalz-Center auf der Vogelstang. Zudem sind Impfungen gegen das Coronavirus sowohl am Freitag als auch am Samstag von 12 bis 18 Uhr im Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten möglich. Immunisierungen werden dort für alle Mannheimerinnen und Mannheimer ab zwölf Jahren angeboten. Kinder und Jugendliche unter 16 müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Geimpft wird mit und ohne Termin. Infos und Terminanmeldung online. red/lok