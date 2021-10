Deutlich mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus als in den vergangenen Tagen hat das Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet: 55. Mehr waren es zuletzt am Mittwoch vergangener Woche mit 58. Für die Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet das erneut einen Rückgang: 89,8 meldet das Landesgesundheitsamt für Mannheim. Seit Freitag war der Wert immer abwechseln unter die Marke von 100 gefallen und wieder über die Marke gestiegen. Akut sind in Mannheim derzeit 1005 Corona-Infektionsfälle. lok

