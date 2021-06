Inzidenz sinkt in Mannheim weiter - fünf Neuinfektionen mit Coronavirus

Mannheim. Mit fünf neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand 16 Uhr) auf 21,2 gesunken. Im Vergleich zum Vortag sinkt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) und bleibt nach den täglich veröffentlichen Zahlen der Stadt weiter unter der Grenze von 35. Auch im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin deutlich: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 49,9.

Mit den fünf neuen Fällen vom Freitag wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.206 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 301 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.352 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 553.

Mehr als 192.400 Impfungen durchgeführt

Seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres sind in Mannheim bislang 192.417 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden (Stand: Donnerstag, 21 Uhr). Dabei wurden nach Angaben der Stadt im Impfzentrum und von den Mobilen Impfteams insgesamt 126.876 Erstimpfungen verabreicht und 65.541 Zweitimpfungen.

Zudem informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt der Stadt im Zeitraum vom 24. Mai bis zum 30. Mai 66 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten hat. 21 wurden durch einen PCR-Test bestätigt. Das macht gegenüber der Gesamtzahl in der 21. Kalenderwoche von 128 neuen positiven Fällen 16,4 Prozent der entdeckten Fälle aus. Insgesamt wurden im selben Zeitraum laut Mitteilung der einzelnen Teststellen 113.042 Bürgerinnen und Bürger, auch mit Wohnsitz außerhalb Mannheims, getestet.