Inzidenz nun bei fast 600

Das Landesgesundheitsamt weist für Mannheim jetzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 593,6 aus. Das bedeutet gegenüber dem Vortag fast eine Verdoppelung. Der Grund ist indes, dass zuletzt in Stuttgart Daten mehrfach gar nicht oder verspätet erfasst wurden und nun offenbar nachträglich eingerechnet sind. Zugleich meldet die Stadt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus, ein über 90-Jähriger starb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat sich die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken gegenüber der Vorwoche von 72 auf 92 erhöht. Sieben davon müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Neue Rolle für Gesundheitsamt

Im Gemeinderat kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstag an, ab dem nächsten Jahr werde das Mannheimer Gesundheitsamt für sämtliche Entschädigungen bei Corona-Absonderung in Baden-Württemberg zuständig. Das Land gebe hierfür 2,3 Millionen Euro, was knapp 50 Personalstellen entspreche. Damit sei das Amt in der Lage, diese Aufgabe zu meistern. sma