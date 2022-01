Inzidenz nun bei 311,9

Dem Landesgesundheitsamt sind am Donnerstag 131 neue Infektionsfälle für die Stadt Mannheim gemeldet worden. Als Inzidenz für Mannheim weist das Amt einen Wert von 311,9 aus. Seit Beginn der Pandemie haben sich 31 742 Mannheimerinen und Mannheimer mit dem Coronavirus infiziert.

Die Stadt meldet an Feiertagen keine Infektionszahlen und Inzidenzwerte. Aus diesem Grund ist in dieser Ausgabe keine Grafik zur Corona-Lage abgebildet.

Am Mittwoch hatte die Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Eine über 60 Jahre alte Frau verstarb demnach in einem Krankenhaus. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 409. Dem Gesundheitsamt waren am Mittwoch 250 Neuinfektionen gemeldet worden. seko