Inzidenz nähert sich wieder 35er-Marke

Mit 25 neuen Corona-Fällen ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag überraschend stark angestiegen. Der für Mannheim vom Landesgesundheitsamt ausgewiesene offizielle Wert beträgt jetzt 34,4, am Sonntag lag er noch bei 29.

Damit nähert sich die Inzidenz erneut der 35-Marke, die hier vor acht Tagen bereits einmal überschritten wurde. Danach gingen die Zahlen aber wieder zurück. Steigen sie fünf Tage hintereinander über den Grenzwert, treten am folgenden Tag automatisch strengere Vorschriften aus der Corona-Landesverordnung in Kraft. Dazu gehören in erster Linie höhere Obergrenzen für private Feiern sowie Kultur- und Sportveranstaltungen. So dürften nach den Bestimmungen zum nächsten Heimspiel des SV Waldhof gegen Würzburg am Sonntag nicht mehr wie jetzt gegen Frankfurt mehr als 12 000 Zuschauer ins Stadion, sondern nur noch 500.

Mit der Inzidenz von 34,4 hat Mannheim am Montag auch im baden-württembergischen Ranking die Rote Laterne übernommen. Der Main-Tauber-Kreis (34) und der Landkreis Lörrach (31,5), die beiden bisher schlechtesten, weisen nun etwas niedrigere Werte aus. Heidelberg (23,5) und der Rhein-Neckar-Kreis (22,1) schneiden deutlich besser ab. Vom Landesdurchschnitt (17,3) hat sich die Quadratestadt recht weit entfernt.