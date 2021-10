Inzidenz liegt weiter über 100

Die Inzidenz in Mannheim ist über das Wochenende gestiegen: Das Landesgesundheitsamt weist am Sonntag einen Wert von 109,1 für die Stadt aus. Spitzenreiter ist hier noch immer Pforzheim mit einem Wert von inzwischen 234,9. Die niedrigste Inzidenz im Land hat Heidelberg mit einem Wert von 26,5. Am Sonntag meldete Stuttgart für die Quadratestadt zudem acht Neuinfektionen, am Samstag sogar 57 neue Fälle – und eine Inzidenz von 112. Die Zahlen des Landesgesundheitsamts können leicht von denen des Mannheimer Gesundheitsamts abweichen. Vor einigen Wochen hatte die Mannheimer Stadtverwaltung entschieden, über das Wochenende keine eigenen Zahlen mehr zu veröffentlichen. Sie werden immer montags nachgereicht. baum

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1