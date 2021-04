Inzidenz liegt bei 184,8

Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden am Wochenende bis Sonntag Nachmittag, 16 Uhr, insgesamt 110 weitere Fälle einer durch einen PCR-Test nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 13 836. Bislang gelten in Mannheim 12 212 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es 1354 akute Infektionsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche) liegt – bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen – damit bei 184,8.

Zum Friseur nur getestet

In Baden-Württemberg gelten bereits ab Montag die bundeseinheitlichen schärferen Regeln, die der noch ausstehenden sogenannten „Bundes-Notbremse“ vorgreifen. In Stadt- und Landkreisen, in denen die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, treten damit unter anderem verschärfte Kontaktregeln in Kraft. Mitglieder eines Haushalts dürfen sich somit in Mannheim ab sofort nur noch mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts treffen – Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Hier hatte Baden-Württemberg, anders als von Bund und Ländern einst vereinbart, bisher auch in Regionen mit hohen Inzidenzen mehr erlaubt.

Ab einer Inzidenz von über 100 dürfen nur Geschäfte der Grundversorgung öffnen – etwa Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Die Friseure bleiben geöffnet. Kunden müssen jetzt allerdings ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Für Schulen und Kitas gilt: Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 200, wird der Präsenzunterricht ausgesetzt. In Mannheim beginnt in diesen Tagen für viele Schüler weiterführender Schulen nach langer Zeit wieder der Präsenzunterricht. Der könnte aber – der Regelung entsprechend – auch schon bald wieder vorbei sein, nämlich dann, wenn Mannheim den Inzidenzwert von 200 überschreitet. Die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr gilt in der Quadratestadt weiterhin. Die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück darf nur noch aus „triftigen Gründen“ verlassen werden.

Stilles Gedenken

Aus Anlass der zentralen Gedenkveranstaltung für die Todesopfer in der Corona-Pandemie in Berlin fand am Sonntag – zusätzlich zur Trauer-Beflaggung an städtischen Dienstgebäuden – auch ein stilles Gedenken auf dem Mannheimer Hauptfriedhof statt. Oberbürgermeister Peter Kurz hat zusammen mit den Sprechern des Forums der Religionen, den Dekanen der katholischen und der evangelischen Kirche in Mannheim, Karl Jung und Ralph Hartmann, mit Majid Koshlessan als Vertreter der Jüdischen Gemeinde, Talat Kamran, als Vertreter der muslimischen Gemeinden, am „Garten der Geschichte“ der Opfer gedacht und Blumen niedergelegt. abo