Inzidenz klettert über 1900er-Marke

Mannheims Corona-Infektionszahlen nähern sich in großen Schritten der Marke von 60 000: Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt der Stadt 853 positive Fälle. Damit steigt die Inzidenz wieder leicht an und liegt laut Landesgesundheitsamt bei 1904,9. Mehr als 7300 Infektionsfälle in Mannheim sind derzeit akut.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ein Anspruch auf kostenlosen PCR-Test nur nach einem positiven Schnelltest oder bei Symptomen besteht, die auf eine Corona-Infektion hinweisen. Zudem bedarf es einer Rücksprache mit dem Hausarzt oder mit der Corona-Hotline unter Tel. 0621/293 22 53. red/lok