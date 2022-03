Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt bleiben hoch. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 1057 neue nachgewiesene Fälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Sie liegt laut Landesgesundheitsamt bei 2020,9. Nur am 20. Februar war sie mit 2029,9 noch höher. Mit den Neuinfektionen steigt auch die Zahl der akuten Fälle – sie nähert sich der 10 000er-Marke: 9197 Menschen in der Stadt sind aktuell am Coronavirus erkrankt. lok

