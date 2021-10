Inzidenz jetzt unter dem Landesschnitt

Die Stadt hat am Freitag einen weiteren Corona-Toten gemeldet: Ein über 80-Jähriger starb in einer Klinik. Mit 63 Neuinfizierten erhöht sich die Inzidenz auf 126,9. Erstmals seit Monaten liegt Mannheim hier nun aber unter dem Landesschnitt (128). Mitgeteilt wurde auch eine neue Zahl über Impfdurchbrüche: Unter 330 neuen Fällen in der 41. Kalenderwoche waren 118 vollständig Geimpfte. Bei denen beträgt die Inzidenz im Land mittlerweile 40,8, während sie bei nicht komplett Geimpften mit 285,4 sehr viel höher ist. sma

