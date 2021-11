Inzidenz jetzt bei 552,4

Das Landesgesundheitsamt hat am Samstag 269 und am Sonntag 90 neue Corona-Fälle in Mannheim gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 552,4. Da die Stadt am Wochenende keine Zahlen nennt, kann in Montagsausgaben auch die „MM“-Grafik dazu nicht erscheinen.

Jedermann-Impfungen ohne Termin werden an diesem Montag wieder von 12 bis 18 Uhr im Bürgerhaus in der Neckarstadt-West (Lutherstraße 15-17) angeboten. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenkassenkarte und, falls vorhanden, Impfpass. Geimpft werden können alle, die älter als zwölf Jahre sind. Unter 16-Jährige müssen einen Erziehungsberechtigten dabei haben (nähere Informationen dazu unter www.mannheim.de/impfaktionen).

Im kommunalen Impfzentrum im Rosengarten werden aktuell weiter nur über 70-Jährige aus Mannheim geimpft. Der Impfpunkt im Klinikum ist ebenfalls nur für hier lebende Menschen gedacht, und zwar für jene, die keinen Hausarzt haben. Bei Beidem ist eine Online-Terminbuchung (www.mannheim.de/kiz und www.umm.de/impfpunkt) erforderlich. Eine Übersichtskarte mit Arztpraxen, die nicht nur ihre eigenen Patienten impfen, gibt es unter www.bit.ly/3xtSnaq. sma