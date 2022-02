Inzidenz in Mannheim über 2000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag mit 607 neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus auf 2031,5 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Samstag lag der Wert noch bei 1993,4. Mittlerweile wurden insgesamt 51 394 Menschen in Mannheim positiv getestet. Es sind keine weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, geht aus den Zahlen hervor. Es sind nach Angaben des LGA nun weiterhin 429 Todesfälle bekannt. Die Stadt meldet am Wochenende keine Zahlen, weshalb am Montag auch die gewohnte „MM“-Grafik nicht erscheint.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist derweil in Baden-Württemberg stabil geblieben. Der Wert betrug 1615,3 nach 1615,7 zuvor, wie das LGA am Sonntag mitteilte. sapo/red