Mannheim. Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden am Dienstag bis zum Nachmittag (Stand: 16 Uhr) 55 neue nachgewiesene Fälle mit dem Coronavirus gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 10805.

AdUnit urban-intext1

Mit diesen tagesaktuellen Werten steigt die 7-Tages-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) auf 78,9 - gemessen an den täglich von der Stadt Mannheim veröffentlichten Zahlen. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 69,9.

Bislang gelten in Mannheim 10059 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 493 akute Infektionsfälle.