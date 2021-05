Inzidenz in Mannheim sinkt unter 40 - ein weiterer Todesfall gemeldet

Mannheim. Mit sieben gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Montag (Stand 16 Uhr) ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim unter den Wert von 40 gefallen. Bezogen auf die von der Stadt täglich gemeldeten Zahlen liegt die Inzidenz nun bei 38,9. Am Vortag lag die Inzidenz bei 41,2.

Das Gesundheitsamt bestätigte außerdem einen weiteren Todesfall. Eine über 70 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 301 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 15.200 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 664 akute Infektionsfälle.

Impfungen mit AstraZeneca in der Alten Feuerwache - alle Termine vergeben

Wie Stadtverwaltung außerdem mitteilte, sind nun alle Resttermine für das AstraZeneca Pop-Up-Impfzentrum in der Alten Feuerwache ausgebucht. Es ist keine Terminvergabe mehr möglich. Aufgrund von Terminabsagen waren geringe Restbestände AstraZeneca-Impfdosen vorhanden. Innerhalb kurzer Zeit konnten alle Termine vergeben werden

Normalbetrieb bei den Bürgerdiensten ab 07. Juni

Nach Angaben der Stadt bieten alle Mannheiemr Bürgerservice-Standorte ab Montag, 07. Juni, wieder Öffnungszeiten mit und ohne vorherige Terminvereinbarung an. Zu welchen Zeiten man ohne Termin vorbeikommen kann, findet man hier. Terminvereinbarungen sind möglich unter www.mannheim.de/terminreservierung oder über die Behördennummer 115.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Publikumsaufkommens während der offenen Sprechstunde sowie aufgrund der geltenden Schutz- und Hygienevorgaben ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Die Führerscheinstelle, das Standesamt und die Ausländerbehörde in K 7 stehen weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.