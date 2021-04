Mannheim. 15 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 12.696 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 162,6. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 181,2. Im Wochenvergleich blieb der Wert annähernd konstant: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 162,9.

Die Stadt informierte weiter, dass im Zeitraum zwischen Samstag, 27. März, und Freitag, 2. April, insgesamt 271 Fälle einer Infektion mit einer Virusmutante infiziert haben. Die vorherrschende Variante in Mannheim bleibt die britische Mutation (B.1.1.7) des Virus.

Zudem wurden am Freitag zwei weitere Todesfälle vermeldet. Dabei handelt es sich um einen über 60 Jahre alten Mann sowie um einen über 50 Jahre alten Mann, die beide in Mannheimer Kliniken verstarben. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 263 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 11.128 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.305.

Die Zahl der verabreichten Impfungen in Mannheim seit dem 27. Dezember des vergangenen Jahres ist bis zum Freitag auf 77.199 gestiegen. 48.934 Personen wurden im Mannheimer Impfzentrum oder von einem mobilen Impfteam erstgeimpft. 28.265 erhielten bereits die zweite Impfung.

Auch über die Zahl der positiven Schnelltests gibt es neue Erkenntnisse. So habe das Gesundheitsamt 67 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten. Davon seien 56 durch einen PCR-Test bestätigt worden. Mit 56 Fällen seien diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der Woche von 516 neuen positiven Fällen von noch untergeordneter Bedeutung. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 12. Kalenderwoche 7.001 Bürgertestungen (Schnelltest der Bürger ohne Krankheitszeichen) vorgenommen.