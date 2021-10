Inzidenz in Mannheim liegt laut LGA bei 103,6

Mannheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist nach den Zahlen des Landesgesundheitsamts am Sonntag gestiegen. Die Behörde meldete 26 weitere Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Stadt und eine Inzidenz von 103,6. Am Samstag hatte das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 97,2 gemeldet, am Freitag von 104,9.

Die Zahlen des Landesgesundheitsamts können leicht von denen des Mannheimer Gesundheitsamts abweichen. Die Mannheimer Stadtverwaltung hatte jüngst entschieden, übers Wochenende keine eigenen Zahlen mehr zu veröffentlichen. Sie werden montags nachgereicht.

Auch in dieser Woche gibt es in Mannheim die Möglichkeit, sich einfach und ohne Termin im mobilen Impfbus impfen zu lassen. Am Montag und Dienstag (11. und 12. Oktober, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr) steht der Bus zum Beispiel auf der Vogelstang auf dem Parkplatz des Kurpfalz-Centers in der Spreewaldallee 44-50. imo