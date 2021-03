78 weitere nachgewiesene Corona-Fälle hat die Stadt am Freitag gemeldet – damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim weiter. Auf Grundlage der vom Rathaus gemeldeten Zahlen liegt sie nun bei 134,2.

AdUnit urban-intext1

Auch die Virus-Mutationen breiten sich weiter aus. Derzeit sind in Mannheim insgesamt 912 Infektionen mit Virus-Varianten erfasst. Seit vergangenem Samstag wurden 156 neue solche Fälle gemeldet, dazu kommen Nachmeldungen von weiteren 92 Mutanten-Fällen. Die häufigste Variante in Mannheim ist B.1.1.7., die vorwiegend in Großbritannien aufgetreten ist. Bei ihr gibt es Hinweise darauf, dass eine Infektion mit einer höheren Viruslast einhergeht und die Variante infektiöser ist. Das Gesundheitsamt appelliert deshalb an die Bürger, „sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen“.

Am Freitag vermeldete die Stadtverwaltung auch die aktuellen Impfzahlen. Demnach haben in Mannheim bis Freitagnachmittag rund 62 100 Personen den Piks erhalten. Entsprechend der Vorgabe des Landes wird seit Freitag auch wieder der Impfstoff von AstraZeneca verwendet. In Mannheim war während des zwischenzeitlichen Aus für den Stoff bei Impfungen ersatzweise das Vakzin von Biontech/Pfizer genutzt worden. Als am Freitag nun doch wieder AstraZeneca im Einsatz war, sorgte das bei einigen Betroffenen für Verdruss, wie Stadtsprecher Ralf Walther berichtete. Einige wenige hätten auf ihre Termine verzichtet.

Die Stadt weist darauf hin, dass laut Land die zentrale Terminvergabe vorerst weiter geschlossen bleibe, um die Warteliste mit Impfungen der ersten Priorität abzuarbeiten. Sobald diese Personen einen Termin erhalten haben, soll die Terminvergabe wieder freigeschaltet werden. Das Land will dies dann mitteilen. Von der vorübergehenden Schließung der Terminvergabe nicht betroffen sind die Über-80-jährigen Mannheimer, die von der Stadt per Brief ein Impfangebot bekommen haben. Sie können mit der auf dem Schreiben zu findenden Nummer weiterhin einen Termin buchen.

Frei-Schnelltest im Rosengarten

AdUnit urban-intext2

Für die kostenlosen wöchentlichen Schnelltests für Bürger gibt es in Mannheim nun eine weitere Anlaufstelle. Ab diesem Wochenende ist das auch im bestehenden Testzentrum in der Variohalle des Rosengartens möglich. Der Eingang befindet sich im Glaskubus auf der linken Seite. Voraussetzung ist, dass man keine Symptome hat, aber – etwa vor einem Verwandtenbesuch oder einer Reise – sicher gehen will, nicht infiziert zu sein. Im Falle eines positiven Schnelltestergebnisses kann direkt vor Ort und kostenlos die dann verpflichtende PCR-Testung durchgeführt werden. Für den Schnelltest kann man ohne Termin montags bis samstags von 8 bis 18.30 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr vorbeikommen. Das Ergebnis des Schnelltests liege nach nur etwa 20 Minuten vor und werde bequem digital übermittelt, heißt es. Wer sich eine eventuelle Wartezeit sparen will, kann eine Vorab-Registrierung unter 21dx.medicus.ai vornehmen.

Die Stadt hat eine Online-Übersichtskarte erstellt mit allen Anbietern der kostenlosen wöchentlichen Schnelltests – zu finden unter bit.ly/3bTixtY.