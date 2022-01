Inzidenz in der Stadt sinkt leicht

Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Sonntag mit 255 neuen Infektionen mit dem Coronavirus leicht auf 794,9 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Samstag lag der Wert bei 804,6. Im Wochenvergleich zeigt sich eine Veränderung – am vergangenen Sonntag lag die Inzidenz noch bei 839,1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine weiteren Todesfälle

Mittlerweile wurden insgesamt 39 195 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb nach LGA-Zahlen bei 417. Seit einigen Monaten meldet das Mannheimer Gesundheitsamt übers Wochenende keine Neuinfektionen mehr. Grund dafür ist, dass die Inzidenz nicht mehr ausschlaggebend für Verschärfungen oder Lockerungen ist. Seitdem erscheint montags auch nicht mehr die „MM“-Grafik mit den Mannheimer Corona-Zahlen. afs/lsw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2