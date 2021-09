Inzidenz geht weiter nach oben

Die vierte Welle der Pandemie baut sich auch in Mannheim weiter auf. Das städtische Gesundheitsamt meldet für Freitag (Stand 16 Uhr) 91 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 134,0 an. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Mannheim beträgt jetzt 17 633, als genesen gelten 16 378 Personen. 948 Menschen sind zur Zeit akut infiziert – über den Verlauf und über die schwere der Symptome liegen keine Informationen vor.

In der letzten Augustwoche (34. Kalenderwoche) wurden in Mannheim 309 positive Corona-Fälle gemeldet, 113 davon bei Reiserückkehrern. Von den 309 Infizierten waren 227 nicht und 22 nur einmal geimpft. 60 Personen wurden trotz vollständiger Impfung positiv getestet. Nach Angaben des Gesundheitsamts weisen diese überwiegend keine schweren Krankheitsanzeichen auf. Der mehrheitliche Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreiche aber die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion. Daneben sei durch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate auch der Schutz von Menschen möglich, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können – etwa weil Impfstoff noch nicht zugelassen ist.

Um diesen Schutz zu erreichen, wirbt die Stadt weiter für die Immunisierungen. So wird der Impfbus bei den Heimspielen des SV Waldhof und der Adler am Samstag, 4. September, sowie beim Löwen-Heimspiel am Sonntag, 12. September, bereitstehen. Geplant sind außerdem Impfaktionen beim Spinelli-Fest der Bundesgartenschau-Gesellschaft am Sonntag, 12. September, sowie auf Supermarkt-Parkplätzen im Stadtgebiet.

Von Montag, 6., bis Mittwoch, 8. September, kann man sich die Immunisierung (ohne Terminanmeldung) auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf, Friedrich-Ebert-Straße 100, abholen. Gespritzt wird das Vakzin Moderna. Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände, wo bestimmte Personengruppen seit 1. September auch Auffrischungsimpfungen erhalten können, ist bis Monatsende montags bis samstags 11.30 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags geschlossen.

In der 34. Kalenderwoche hat das Gesundheitsamt 91 Meldungen über positive Schnelltests erhalten, von denen 44 durch PCR-Test bestätigt wurden. Insgesamt wurden in dem Zeitraum in Mannheim 46 697 Testungen vorgenommen. Bezogen auf die Zahl der bestätigten Coronafälle (309) beträgt die Quote der über Schnelltests entdeckten Infektionen 14,2 Prozent. In der Woche zuvor wurde jeder zweite Fall (54,2 Prozent) über die noch kostenlosen Bürgertests entdeckt. Schnelltestungen bleiben im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens sehr wichtig, so die Stadtverwaltung.

Info: Mehr Infos: www.mannheim.de/impfaktionen