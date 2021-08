Inzidenz geht leicht zurück

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Mannheim ist am Montag weiter gestiegen, jedoch nicht mehr so stark wie an den Tagen zuvor. Wie die Stadtverwaltung am Abend mitteilte, sind dem Gesundheitsamt bis 16 Uhr 13 weitere Fälle einer nachgewiesenen Infektion gemeldet worden. Der geringere Anstieg wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz aus: Das Landesgesundheitsamt bestimmte für die Stadt eine Inzidenz von 54,7 gegenüber 59,2 am Sonntag. Vergangenen Montag betrug sie allerdings noch 34,4. cs

