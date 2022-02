Inzidenz erstmals über 1000er-Marke

Zum ersten Mal weist das Landesgesundheitsamt für Mannheim eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz aus. Mit 367 am Samstag und 470 am Sonntag registrierten Neuinfizierten ist sie auf 1027,4 gestiegen. Damit liegt die Quadratestadt allerdings deutlich unter den Durchschnittswerten im Bund (1400,8) und im Südwesten (1523,8). Dort liegen fünf Kommunen bereits über der 2000er-Marke (Ulm und Heidenheim sowie drei südliche Landkreise).

Das Land hat am Sonntag auch einen weiteren Todesfall aus Mannheim gemeldet. Näheres wird in dieser Statistik nicht mitgeteilt. Die Stadt veröffentlicht an Wochenenden seit geraumer Zeit im Regelfall keine Corona-Berichte mit Fallzahlen mehr. Daher kann in Montag-Ausgaben auch nicht die gewohnte „MM“-Grafik erscheinen. sma

