Inzidenz bleibt in Mannheim nahezu konstant - ab Montag voraussichtlich weitere Corona-Lockerungen

Mannheim. Mit 13 neu gemeldeten Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Samstag (Stand 16 Uhr) nur leicht auf 21,9 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 21,2. Im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin deutlich: Am Samstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 44,1.

Dem Gesundheitsamt der Quadratestadt wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.219 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 301 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.396 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 522. Im Vergleich zum Vortag sinkt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) und bleibt nach den täglich veröffentlichen Zahlen der Stadt weiter unter der Grenze von 35. Der Wert lag am Mittwoch bei 32,5. Auch im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin deutlich: Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 59,6.

Ab Sonntag gelten in Mannheim die Lockerungen der zweiten Öffnungsstufe. Weitere Informationen dazu hier.







Voraussichtlich ab Montag weitere Lockerungen

Da der Inzidenzwert in Mannheim seit dem 29. Mai und damit an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 50 liegt, können am Montag mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lockerungen der Öffnungsstufe 3 einsetzen. Das sieht die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vor, die ebenfalls am Montag Kraft tritt. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts, (RKI), dessen Werte maßgebend für weitere Maßnahmen der bundeseinheitlichen Corona-Regeln sind, belief sich die Inzidenz in Mannheim am Samstag auf 24,1.

Daher gelten in Mannheim voraussichtlich ab Montag, 7. Juni, folgende Lockerungen:

Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien dürfen mit bis zu 250 Personen innen stattfinden, Vortrags- und Informationsveranstaltungen mit bis zu 500 Personen außen sowie mit bis zu 250 Personen innen.

Gastronomie & Shisha- und Raucherbars & Vergnügungsstätten (Spielhallen, Wettvermittlung u.ä.):

- 6 bis 1 Uhr; Unabhängig der Corona-Verordnung beginnt die Sperrzeit für Spielhallen um 0 Uhr und endet um 6 Uhr (§ 46 Abs. 1 Landesglücksspielgesetz).

- innen ein Gast pro 2,5 Quadratmeter, Tische mit 1,5 Meter Abstand

- außen Einhaltung der AHA-Regeln

- Rauchen nur im Freien erlaubt

Messen, Ausstellungen und Kongresse dürfen stattfinden, wenn die Personenanzahl nicht die Vorgabe von einer Person pro zehn Quadratmeter überschreiten. Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben o.ä. dürfen im Außenbereich mit bis zu 500 Personen sowie im Innenbereich mit bis zu 250 Personen stattfinden.

Kulturveranstaltungen (in Theatern, Opern, Kulturhäusern, Kinos u.ä.) dürfen innen von bis zu 250 Personen und außen von bis zu 500 Personen besucht werden.

In Freizeitparks und sonstigen Freizeiteinrichtungen gilt die Maßgabe eine Person pro 10 Quadratmeter, ebenso in Wellnessbereichen, Saunen und Schwimmbädern innen und außen.

Bei Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl sind bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer außen und bis zu 250 innen zugelassen. Für Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl gelten die gleichen Auflagen.

ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl sind bis zu 500 Zuschauerinnen und Zuschauer außen und bis zu 250 innen zugelassen. Für Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl gelten die gleichen Auflagen. Diese Lockerungen gelten den Angaben zufolge solange die Sieben-Tage-Inzidenz nicht die Marke von 50 überschreitet.

Eine Übersicht mit allen Lockerungen gibt es hier