Erstmals seit 15. Oktober ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim am Dienstag unter 50 gesunken. Nach den Zahlen der Stadt liegt sie aktuell bei 49,6. Der maßgebliche offizielle Landeswert, der durch die nachträgliche Weitergabe späterer Fälle häufig abweicht, liegt bei 50,2. Unterschreitet er an drei Tagen in Folge die 50-Marke, fällt die nächtliche Ausgangssperre weg. Auf dem jetzigen Niveau kann die Inzidenz (je nachdem, welcher Tag aus der Summe der Neuinfektionen innerhalb einer Woche jeweils herausfällt) indes auch leicht schwanken.

Neben 19 neuen Fällen wird am Dienstagabend ein weiteres Todesopfer gemeldet: Ein über 90 Jahre alter Mannheimer ist in einer anderen Stadt im Krankenhaus gestorben.

Impftermin „super geklappt“

Die größte Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie sind – trotz aller Probleme – nach wie vor die Impfungen. Am Dienstag hat Ursula Spieß ihre erste bekommen. „Alles hat super geklappt“, freut sich die Seniorin, als sie aus der Maimarkthalle tritt. „Gestern kam der Brief von der Stadt, dann habe ich da angerufen und gleich den Termin heute bekommen.“ Über die zentrale Hotline 116 117 habe sie es mehrfach vergeblich probiert und dann aufgegeben.

Seit Anfang Februar schreibt die Stadt nach und nach alle hier gemeldeten über 80-Jährigen an und macht ihnen ein Impfangebot. Sie erhalten einen individuellen Zugangscode und eine städtische Telefonnummer, unter der sie dann ihre beiden Termine in der Maimarkthalle vereinbaren können.

Bisher hat die Stadt laut Sprecher Ralf Walther 8027 dieser Schreiben verschickt. Ende Februar sollen die Briefe an alle 19 780 in Mannheim lebenden über 80-Jährigen rausgegangen sein. Wer bereits geimpft wurde oder dies nicht wünscht, darf seinen Code nicht weiter geben.

Hotline nun mit Warteliste

Seitens der Stadt wird immer wieder betont, es handele sich lediglich um ein ergänzendes Angebot zur 116 117 und der Internetseite www.impfterminservice.de. Dem Vernehmen nach sind indes in Stuttgart nicht alle beglückt, dass Mannheim hier auf eigene Faust zusätzliche Termine vergibt. Auf Anfrage teilt dazu Sozialministeriumssprecher Florian Mader jedoch nur mit: „Wir fordern die Impfzentren dazu auf, Termine in das zentrale Terminvergabesystem einzustellen.“ Dann stünden die für das Abarbeiten der Hotline-Warteliste zur Verfügung.

Mit einer Rückruf-Funktion und der Warteliste hat das Ministerium mittlerweile auf die anhaltende Kritik an der Hotline reagiert. Nach Angaben von Mader haben sich landesweit knapp 100 000 Menschen auf die Liste setzenlassen. Seit Dienstag vergebe das Call-Center an sie die ersten freien Termine. Dadurch stünden nun aber weniger für die Internetseite zur Verfügung. Und das eigentliche Problem bleibe der eklatante Mangel an Impfstoff. „Es ist deshalb weiter Geduld gefragt.“

Zwar bekomme das Land in den nächsten Wochen zusätzlichen Impfstoff von Astra Zeneca geliefert. Da der aber nur für unter 65-Jährige zugelassen sei, könne man ihn allein für die berechtigten Berufsgruppen (siehe Infobox) verwenden, so der Ministeriumssprecher. Für ältere Senioren kämen nur die bisherigen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna in Frage. Die Versorgung mit denen werde sich erst im zweiten Quartal langsam verbessern.

Unberechtigte abgewiesen

In der Maimarkthalle passiert es nach Angaben von Impfzentrum-Leiterin Nicole Tettweiler aktuell vier bis fünf Mal am Tag, dass Menschen mit einem Termin kommen, die noch gar nicht impfberechtigt sind. Medizinisches Personal mit ständigem Kontakt zu Corona-Patienten muss dafür mittlerweile eine Bescheinigung der Kassenärztlichen Vereinigung vorweisen.

Tettweiler betont, Unberechtigte würden kategorisch abgewiesen. Insgesamt gelte unverändert: „Wir sind sehr zufrieden mit den Abläufen im Impfzentrum.“ Das geht Ursula Spieß, der Glücklichen mit dem von der Stadt vermittelten Termin am Dienstag, nun genauso.