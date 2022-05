Inzidenz auf 485,6 gesunken

Trotz des Wegfalls fast aller Corona-Einschränkungen gehen die Fallzahlen weiter zurück. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim bei 485,6. Vor einer Woche betrug sie 565, vor zwei 711,6 und vor drei 766,8. Mit Rückschlüssen, staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien unerheblich, sollte man indes vorsichtig sein. Experten machen für den Rückgang in erster Linie das warme Wetter verbunden mit mehr Aktivitäten im Freien verantwortlich. Auch in den vergangenen Jahren waren die Zahlen europaweit im Frühsommer und Sommer stark gesunken. Im Herbst stiegen sie ebenso deutlich wieder an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als akut infiziert werden in Mannheim aktuell noch 2101 Menschen eingestuft. Erfasst wird aber nur, wer in den zurückliegenden fünf Tagen einen PCR-Test mit positivem Befund gemacht hat. Die Dunkelziffer dürfte also sehr viel höher liegen.

Wegen der weniger verlässlichen und nicht mehr durchgängig erhältlichen Zahlen hat der „MM“ seine tägliche Corona-Grafik abgeschafft und durch eine wöchentliche in überarbeiteter Form ersetzt. Heute erscheint sie erstmals. Auf Wunsch einiger Leserinnen und Leser sind die Mannheim-Zahlen um die Hospitalisierungsrate in Baden-Württemberg ergänzt (auf lokaler Ebene wird sie nicht erhoben). Aktuell liegt die Summe der in den vergangenen sieben Tagen in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-Patienten umgerechnet auf 100 000 Einwohner bei 2,7. Vor einer Woche waren es 3,2, vor zwei 4,2. sma

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Aktuelle Zahlen unter mannheimer-morgen.de/corona