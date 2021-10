Inzidenz auf 107,5 gestiegen

Nach dem Auf und Ab in der vergangenen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim übers Wochenende weiter angestiegen: Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, verzeichnete es bis Sonntagnachmittag 28 weitere Fälle einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der Betroffenen seit Beginn der Pandemie auf 19 913. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche, liegt damit nun bei 107,5.

Bereits am Samstag hatte das Landesgesundheitsamt für Mannheim 65 neue Fälle registriert, wodurch die Inzidenz bereits auf 107,5 angestiegen war.

Wer sich impfen lassen will, findet auf der Internetseite der Stadt Mannheim eine Übersicht aller Angebote. Neben den bekannten gibt es am Montag und Dienstag (12 bis 18 Uhr) auch im Stadthaus (1. Obergeschoss, Sitzungssaal) die Möglichkeit dazu. mig