Investoren kaufen Victoria-Turm

Mannheim. Das höchste Bürohochhaus der Stadt, der Victoria-Turm auf dem Lindenhof, hat einen neuen Eigentümer. Wie der Immobiliendienstleister JLL mitteilte, hat zum 1. August ein privates Investorenkonsortium aus der Region Rhein-Main-Neckar den knapp 97 Meter hohen Victoria-Turm von der MEAG gekauft. Das Unternehmen ist die Kapitalanlagegesellschaft des Münchener Rückversicherers Munich Re, zu der auch die Ergo-Versicherungsgruppe gehört. Das von 1999 an gebaute und 2001 fertiggestellte Hochhaus verfügt laut JLL über 28 oberirdische Geschosse und knapp 21 500 Quadratmeter Mietfläche. Hauptmieter ist die Ergo-Versicherungsgruppe. Zu den zehn gewerblichen Mietern zählen weitere Unternehmen aus der IT- und Dienstleistungsbranche. Der an das Hochhaus angrenzende Altbau in der Tunnelstraße gehört ebenfalls zur Liegenschaft. Zum Kaufpreis machte JLL keine Angaben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1