International gesuchter Straftäter in Mannheimer Innenstadt festgenommen

Mannheim. Die Polizei hat einen international gesuchten Straftäter in der Mannheimer Innenstadt festgenommen. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, kontrollierte eine Streife den gesuchten 49-Jährigen am Montag gegen 13.40 Uhr in den H-Quadraten. Da sich der Mann zunächst nicht ausweisen konnte, nahmen ihn die Beamten mit zur Wache. Dort stellte sich heraus, dass wegen eines Tötungsdeliktes nach dem Mann gefahndet worden war. Der 49-Jährige ist zur Festnahme und Auslieferung in ein europäisches Land ausgeschrieben. Dort muss er eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen. Er wurde nun in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

