International gesuchter Dieb geht Polizei in Mannheim zufällig ins Netz

Mannheim. Auf dem Rückweg von einem Lehrgang hat ein Ermittler der Bundespolizei einen international gesuchten Dieb am Hauptbahnhof Mannheim wieder erkannt. Der Beamte hatte zuvor selbst einen Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft gegen den Mann erwirkt und verständigte telefonisch eine Streife. Der Mann habe sich während der anschließenden Kontrolle am Freitag zunächst ahnungslos gezeigt und schließlich die Flucht ergriffen, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Montag.

Dem noch anwesenden Ermittler gelang es, den Flüchtigen festzuhalten. Bei der Festnahme leistete der 35-Jährige heftigen Widerstand.

Bei der Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der Mann wegen einiger Diebstahlsdelikte international sogar von mehreren Strafverfolgungsbehörden und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem weiteren Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.