Intendant Holtzhauer verlängert Vertrag am Mannheimer Nationaltheater

Mannheim. Intendant und Betriebsleiter Christian Holtzhauer hat seinen Vertrag am NTM um fünf Jahre verlängert. Das teilte die Stadt mit. Somit wird er bis 2028 in Mannheim beschäftigt sein. Sein aktueller Vertrag ist bis zum 31. August 2023 befristet. Der Gemeinderat habe am Dienstag im nichtöffentlichen Sitzungsteil der Personalie zugestimmt. Damit folgt er der Empfehlung des Kulturausschusses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem Schauspielensemble und dem Team die Arbeit in Mannheim fortsetzen zu können und bedanke mich für das uns entgegengebrachte Vertrauen", sagte Christian Holtzhauer. Er wolle auf Franklin ein weit über Mannheim hinaus wahrnehmbares Programm vorlegen und die Entwicklung des neuen Stadtteils künstlerisch begleiten.

Kulturbürgermeister Michael Grötsch begrüßte die Entscheidung: „Christian Holtzhauer hat mit zahlreichen digitalen Formaten, dem NTM-Theatertruck oder dem Brief-Drama 'Cecils Briefwechsel’ die Herausforderungen der Corona-Zeit als Chance genutzt, um Neues zu erproben."

Christian Holtzhauer ist seit 2018 Schauspielintendant und Künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim. Von 2005 bis 2013 war der gebürtige Leipziger Dramaturg und Projektleiter am Staatstheater Stuttgart. Danach war er als künstlerischer Leiter des Kunstfestes Weimar tätig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2