Integration in städtisches Umfeld

Das Haus Watt im Turbinenwerk Mannheim hat eine neue Mieterin: Die ServiceHaus GmbH hat sich gemeinsam mit ihrer Gesellschafterin, der GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, auf rund 1700 Quadratmetern Bürofläche im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss niedergelassen. Wie die Eigentümerin Aurelis Real Estate mitteilt, hat sie mit ServiceHaus einen Mietvertrag über zehn Jahre geschlossen. Einen Teil der Flächen werde den Unternehmen der GBG-Gruppe im Rahmen eines Coworking-Konzepts zur Verfügung gestellt, heißt es in der Pressemitteilung.

Haus kernsaniert

Aurelis hat das Haus Watt mit rund 2900 Quadratmetern Mietfläche im vergangenen Jahr fast vollständig kernsaniert und möchte das Turbinenwerk in das städtische Umfeld integrieren. Derzeit werde die öffentliche Zufahrtsstraße als Anbindung an die Boveristraße im Bereich des ehemaligen Tors 2 hergestellt. Das erste Quartiersparkhaus, das derzeit gebaut wird, soll dann voraussichtlich ab Juli 2023 befahrbar sein. Am Rand des Turbinenwerk-Areals plant Aurelis zudem das 60 Meter hohe Objekt Lilienthal mit rund 13 000 Quadratmetern Bürofläche. red/baum