Institut Français lädt zum Tag der offenen Tür ein

Mannheim. Das Institut Français (IF) in Mannheim lädt am Mittwoch, 22. September, zum Tag der offenen Tür ein. In den Räumen des IF im Weltkulturen-Museum im Quadrat D 5 können Interessierte zwischen 17 Uhr und 20 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen, teilte das Institut mit. Dabei bietet sich den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, das Team des Instituts kennenzulernen und mehr über das Kurs- und Kulturangebot zu erfahren.

Es gibt ein musikalisches Rahmenprogramm und einen französischen Umtrunk vor dem Gebäude. Für die Veranstaltung gelten die 3G-Regeln.