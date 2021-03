Die bundesweit steigenden Inzidenzwerte machen auch der Jugendarbeit in Mannheim sehr zu schaffen. Die für den 15. März geplante Öffnung der Jugendeinrichtungen sei vom Tisch, und „bis jetzt ist nicht absehbar, wann sich das wieder ändern wird“, teilt der Stadtjugendring mit. Deshalb hat er reagiert und das Angebot entsprechend angepasst. Der Workshop „Streaming & Onlineveranstaltungen“, (27. März) wird in den Mai verlegt, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Der erste Teil der Fortbildung „Kochen für viele“ (29. März) wird digital per Zoom stattfinden. Beim Workshop „Fotografie und Bildbearbeitung“ (17./18. April) bleibt es vorerst beim Termin. Sollte sich abzeichnen, dass auch dann noch keine Jugendarbeit stattfinden kann, wird er verlegt. Die Fortbildung „Alles was Recht ist“ (24. April) wird per Zoom stattfinden. Die Angebote der Jugendringe aus der Region sind auf www.vereinswerkstatt.de zu finden. Für Fortbildungen sind Anmeldungen möglich, Teilnahme kostenlos. Infos unter 0621/33 856-12 oder an info@sjr-mannheim.de. red