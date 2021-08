Inmitten des Industriegebietes einmal Hippie sein

Fünf Tage den Alltagstrott hinter sich lassen und mal Hippie sein – dies ist bis Mittwoch, 18. August, auf dem Festival Summer of Love möglich. Es bietet Mitmach-Konzerte, DJs, Tanz und bewusste Berührung, und alles im kreativen Ambiente des Peer 23 auf der Friesenheimer Insel.

Tuta Kouyaté mit der Djembé-Trommel beim Festival. © Katja Geiler

„Wir hatten die Idee 2017, da habe ich gelesen, dass Woodstock sich im Jahr 2019 zum 50. Mal jährt“, sagt Veranstalter Thomas Hochgesang. Zum Jubiläum vor zwei Jahren konnte der Summer of Love stattfinden, 2020 fiel er wegen Corona aus. „In diesem Jahr wurde er kurzfristig genehmigt“, so Denise Fischer, Veranstalterin. Das Fest hat allerdings überschaubare Teilnehmerzahlen, pro Kurs oder Tanzveranstaltung kommen zehn bis 50 Leute, vieles findet draußen statt. Ermöglicht haben es die Teams von Love & Freedom Foundation, Core Connexion Dance Experience und Peer 23.

Mitten im Industriegebiet vermutet man nicht einen solch bunten Ort, erst wenn man das Tor des Peer 23 öffnet, ist man in einer anderen Welt. Früher war das Gebäude eine Margarinefabrik, heute finden hier Konzerte und Workshops statt, Bands können Räume mieten und bei voller Lautstärke proben, da es niemanden stört.

Kreatives Umfeld

„Es ist ein kreatives Umfeld, alles ist gebraucht“, sagt Denise. Die Besucher können sich ausmalen, wo die Möbel und Gegenstände herstammen, mit denen das Peer 23 ausgestattet ist. Alles scheint eine Geschichte zu erzählen, das ideale Umfeld, um einmal Hippie sein zu können. Doch was bedeutet das? „Einfach mal aus dem Alltag aussteigen. Alles ist ein bissschen bunter. Man kann andere Lebensmodelle ausprobieren, mit Blick auf die Zukunft“, fügt Denise hinzu.

Währenddessen hält Thomas gerade in einer Gruppe eine indische Fußmassage ab. „Dabei gibt es Triggerpunkte, wo man die erotische Energie aktivieren und die Lebensenergie wieder spüren kann“, so Thomas. Nach dem eher ruhigen Ritual wird es rhythmischer mit dem Afro Dance und Tuta Kouyaté, einem Meister auf der Djembé-Trommel. „Ich spiele seit meiner Kindheit Djembé und tanze“, sagt Tuta, der aus Guinea stammt und durch die Show „Afrika! Afrika!“ von André Heller nach Deutschland kam. Nun wohnt er in der Region, gibt Unterricht auf der Djembé und hat eine Band gegründet. Seinen Sohn Bouba hat er auf dem Festival mit dabei. Als Tuta im Innenhof vor der fantasievollen Kulisse, die zum Teil aus Schwemmholz gebaut wurde, zu trommeln beginnt, kommen Gäste nach draußen, um zu tanzen. Einer ist Alexander: „Ich war schon beim letzten Mal dabei. Mir gefällt, dass man in Kontakt kommen kann mit sich selbst und anderen. Man kann hier Verbundenheit, Gemeinschaft und tiefe Menschlichkeit spüren. Es ist etwas, was in die Tiefe geht, was Seele und Herz berührt.“