Initiative will Stadthaus N 1 für neue Bibliothek umbauen

Mannheim. Die Initiative SOS Stadtbaum ist gegen einen Abriss des Stadthauses N 1. Stattdessen schlägt die Gruppe vor, das Gebäude „sinnvoll zu nutzen“, indem man es saniert, umbaut und somit der Stadtbibliothek „ausreichend und adäquate Räume“ zur Verfügung stellt. So könne das Parkhaus N 2 erhalten werden. „Das wäre ein echter Beitrag zum Umweltschutz“, schreibt SOS Stadtbaum.

Wie berichtet, soll das Parkhaus weichen, um dort einen Neubau für die Stadtbibliothek errichten zu können. Die Initiative weist darauf hin, „dass die Zementproduktion die drittgrößte Quelle der von Menschen verursachten CO2-Emissionen ist. Deshalb müssen möglichst viele Gebäude saniert und erhalten werden.“ Das Parkhaus mit seiner „vorbildlichen Fassadenbegrünung“ trage viel dazu bei, die Luft- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern. Gegen den Abriss protestiert die Gruppe am Dienstag ab 16 Uhr in N 2.

SOS Stadtbaum kritisiert, dass „immer mehr Gebäude in Mannheim nach wenigen Jahrzehnten abgerissen anstatt saniert werden“. Als Beispiele werden der Mitzlaff-Bau der Kunsthalle, das Technische Rathaus und die Columbus-Blocks auf Franklin genannt. Pläne zum Abriss gibt es auch für das Stadthaus.