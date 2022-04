Initiative sucht Kinder als Gärtner

Die Initiative „Europa Minigärtner“ will in Mannheim eine neue Regionalgruppe gründen. Auf die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren wartet dabei eine besondere Chance. Bei der Bundesgartenschau dürfen sie von April bis Oktober 2023 einmal im Monat an einem Samstag auf dem Gartenschaugelände pflanzen, sähen, gießen oder ernten und dort auch den Schulgarten mitbetreuen.

Die gemeinnützige Initiative „Europa Minigärtner“ wurde 2013 von Bettina Gräfin Bernadotte von der Blumeninsel Mainau ins Leben gerufen und steht unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Sie will Kindern die Natur im Garten und den spannenden Beruf des Gärtners nahebringen, gefördert unter anderem von der Klaus-Tschira-Stiftung und der Lennart-Bernadotte-Stiftung, dem Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sowie der Insel Mainau.

Die in Mannheim geplante neue Gruppe steht unter der Leitung von Teamleiterin Sonja Fey. Als Ausbildungslotsin an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried kümmert sie sich darum, bei Schülern Talente zu entdecken. Mit ihr werden die Nachwuchsgärtner einmal im Monat nachmittags für zwei Stunden Gartenbaubetriebe in der Region besuchen, um den Profis über die Schulter zu schauen und selbst aktiv mit anzupacken und sich so auf die Bundesgartenschau vorbereiten. Pro Kind wird eine einmalige Teilnahmegebühr in Höhe von 120 Euro erhoben. Für den Beitrag erhalten die Kinder ein T-Shirt, eine Minigärtner-Kappe und eine Gartenschere. Zum Abschluss werden alle Kinder zu einem Fest auf die Mainau eingeladen. Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail an sonja.fey@ikubiz.de. pwr

