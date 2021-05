Initiative Kohlefrei kritisiert MVV

Die Bürgerinitiative „Mannheim kohlefrei“ kritisiert die MVV Energie AG für ihre Pläne zum Bau zweier Heizwerke, die mit Gas und Öl betrieben werden können. „Um das 1,5 Limit einzuhalten, muss Deutschland bis 2030 vollständig aus der Wärme- und Stromversorgung mit Kohle und Erdgas ausgestiegen sein“, erklärt die Gruppe mit Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen in einer Mitteilung. Die Stadtwerke hätten dabei „eine besondere Verantwortung“. Die Pläne der MVV passten dazu nicht.

Wie berichtet, will das Unternehmen in Rheinau und auf der Friesenheimer Insel für insgesamt rund 100 Millionen Euro zwei Heizwerke bauen. Diese sollen zum einen in Notfällen die Fernwärmeversorgung absichern und zum anderen in der Phase des höchsten Bedarfs im Winter zur Wärmeerzeugung herangezogen werden. Für Letzteres rechnet die MVV mit bis zu 150 Betriebsstunden pro Jahr. Beantragt hat sie beim zuständigen Regierungspräsidium allerdings etwa 2500 Betriebsstunden. Nach Angaben eines Sprechers sei das jedoch nur erfolgt, um die Anlagen in Notfällen auch länger laufenlassen zu können. „Mannheim kohlefrei“ fordert von der MVV und ihrer Hauptaktionärin, der Stadt, „die Pläne für die Fernwärmebesicherung mit Gas und Öl am Rheinufer in der Schublade zu lassen“. Erst nachdem der Klimaschutzaktionsplan vorliege, der zurzeit erarbeitet werde, solle über den Bau der Anlagen entschieden werden. mig