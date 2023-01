Infrastruktur in Mannheim: MVV verlegt ab 18. Januar neue Leitungen

Mannheim. MVV Netze, die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, erneuert im Vorfeld städtischer Kanalarbeiten im Kreuzungsbereich I 3/I 4 sowie K 3/K 4 die Gas- und Wasserleitungen. Laut einer Mitteilung ist für die Bauarbeiten eine Vollsperrung des Kreuzungsbereiches von Mittwoch, 18. Januar, bis voraussichtlich Ende Februar 2023 erforderlich. Die Einfahrt in die Seitenstraße zwischen den Quadraten K 3 und K 4 vom Luisenring ist nur für Anlieger und bis zum Kreuzungsbereich I 3/I 4 möglich.

Gleichzeitig werden die Einbahnstraßenregelungen in den Straßen zwischen K 3 und K 4, H3/H 4, I 3 / I 4, I 4 und K 4 sowie zwischen K 3 und I 3 jeweils bis zur Baustelle aufgehoben. Umleitungen über die Seitenstraßen sind ausgeschildert. Aufgrund fehlender Wendemöglichkeiten wird Lkw empfohlen, die Straßen möglichst nicht zu befahren. Die Zugänge zu den Gebäuden sind jederzeit möglich. Aufgrund des beidseitigen Parkverbots in den betroffenen Straßen müssen größtenteils die Parkplätze vorübergehend entfallen. Die betroffenen Anwohner werden informiert. Fragen und Anregungen per Mail an kundenservice-ma@mvv-netze.de.