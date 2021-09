Infostand von Aktivisten am GKM

Der Infostand der Klimainitiative „Mannheim Kohlefrei“ protestiert am Globalen Klimaaktionstag, Freitag, 24. September, ab 19 Uhr „gegen die Errichtung einer 300 MW Heißwasserkesselanlage und eines 2000-Tonnen-Heizöltanks am Standort Mannheim-Rheinau und informiert über bessere Alternativen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktivisten.

Zeitlich nach der Demo „#AlleFürsKlima“ in der Innenstadt halte man, abgestimmt mit den Mannheimer Klimainitiativen „Fridays for Future“ und „Mannheim Zero“, am GKM in der Nähe des Blocks 8, Ecke Aufeld-/Angel-/Plinaustraße Infos zu Wärmewende und Kohleausstieg bereit. „Wir stellen bildstark Forderungen an Politik und MVV für den Ausstieg aus der Kohle-/Gas-/Müllverbrennung“, heißt es weiter.

„Wird Zeit, Vorreiter zu sein“

„Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Urteils des BVerfG vom 29. April 2021 sind die Auswirkungen auf die Umwelt, die Bürger Mannheims und die Freiheit der nächsten Generationen nicht hinnehmbar“, betonen die Aktivisten. Konkret verurteile man die Pläne der Neuerrichtung der Heißwasserkesselanlage und des Heizöltanks durch die MVV AG am Standort Mannheim-Rheinau „nahe am Rheinufer als überaus unzeitgemäßes Vorhaben“.

Man rufe die Stadtwerke auf, zusammen mit dem vollständigen Kohleausstieg des GKM, Wege für den Ausstieg aus der lokalen Erdgasnutzung aufzuzeigen und Alternativen zum geplanten Heizwerk zu entwickeln. „Es wird Zeit, dass Mannheim als Vorreiter umgehend ein Konzept zur Umstellung der Fernwärmeversorgung auf schon mittelfristig günstigere erneuerbare Energien erstellt.“ Und das bis dahin solche Investitionen, besonders in fossile Werke, „gänzlich unterbleiben“, so „Mannheim Kohlefrei“.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Im Mannheimer Stadtgebiet ist durch die Demos der Klimainitiativen am Freitag mit temporären Beeinträchtigungen im Straßenverkehr zu rechnen, teilt die Stadt indes in einer Pressemitteilung mit. Es sind zeitweise Sperrungen vorgesehen, auch Bahnlinien der RNV werden umgeleitet. So zieht die „#AlleFürsKlima“-Demonstration nach einer Auftaktkundgebung um 17 Uhr auf dem Alten Messplatz gegen 17.30 Uhr über die Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel und Friedrichsring bis zur Fressgasse, weiter durch die Fressgasse und verlängerte Fressgasse bis zum Rathaus E 5. Danach geht es weiter über die verlängerte Kunststraße in Fahrtrichtung bis zum Paradeplatz. Von dort über die Breite Straße bis zum Marktplatz, auf dem eine Abschlusskundgebung stattfindet. Erwartet werden rund 1000 Teilnehmer. Während der Demonstration werden mehrere Bahnlinien der RNV umgeleitet. red/see