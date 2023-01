Infostand auf der Vogelstang zu Betrug per WhatsApp - Polizei klärt über die Masche auf und gibt Tipps

Mannheim. In den vergangenen Wochen und Monaten sind auch in Mannheim und der Region immer wieder Menschen Opfer einer Betrugsmasche mittels des Kurznachrichtendienstes WhatsApp geworden. Aufgrund der Häufung dieses Phänomens will die Polizei mit einem Präventionsstand über das Thema informieren und dafür sensibilisieren. An diesem Mittwoch, 11. Januar, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, informieren Beamte der Prävention mit einem Info-Stand im Einkaufszentrum Kurpfalz Center (Spreewaldallee 44-50) auf der Vogelstang ausführlich über diese und weitere Betrugsmaschen.

Beim sogenannten WhatsApp-Betrug geben sich Betrüger als Familienangehörige aus, die angeblich eine neue Telefonnummer haben. Typisch sind Nachrichten wie: „Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, die kannst du in deinen Kontakten speichern. Kannst du mir eine Nachricht auf WhatsApp schicken?“ Anschließend täuschen die Betrüger eine finanzielle Notlage vor und bitten um Geld. Den Betrugsopfern, die im Glauben handeln, ihren Angehörigen zu helfen, entsteht häufig ein erheblicher finanzieller Schaden.