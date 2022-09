Infos zu Fehlbildungen

Fragen zur Behandlung angeborener Fehlbildungen bei Kindern beantwortet am Freitag, 30. September, der Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), Professor Dr. med. Michael Boettcher. Er ist in einer Telefonsprechstunde von 15 bis 16 Uhr erreichbar unter Tel. 0621/383-5574 und per E-Mail kinderchirurgie@umm.de. Dank moderner Vorsorgeuntersuchungen werden selbst sehr selten auftretende Fehlbildungen heute meist schon früh in der Schwangerschaft erkannt. Je eher eine solche Erkrankung behandelt wird, desto besser sind die Chancen auf einen guten Start ins Leben. Dazu arbeitet im UMM-Kinderzentrum ein Team aus hoch spezialisierten Experten zusammen. Boettcher informiert über die modernen Behandlungsmöglichkeiten, die er und das Team des Kinderzentrums gemeinsam anbieten. red

