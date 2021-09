Infos und Hintergründe zur Bundestagswahl in der Abendakademie Mannheim

Infos und Hintergründe zur Bundestagswahl bietet die Abendakademie in einem kostenlosen Online-Vortrag am Mittwoch, 22. September, ab 19 Uhr. Um welche Themen wird in diesem Wahlkampf unter „Corona-Bedingungen“ besonders gestritten und wer sind die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, die sich um die Nachfolge von Angela Merkel bewerben? Warum ist der Gang zur Wahlurne wichtig? Mit dem Vortrag richtet sich die Abendakademie an alle, die sich zur Wahl 2021 grundlegend und überparteilich informieren möchten. Die Veranstaltung findet über die Plattform Zoom.us statt (Y104003). Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/10 76 150 oder im Internet unter www.abendakademie-mannheim.de red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1